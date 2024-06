Rus ook op grastoernooi in Berlijn al in eerste ronde onderuit

Arantxa Rus heeft ook bij haar tweede toernooi van het grasseizoen de eerste ronde niet doorstaan. De Turkse Zeynep Sonmez (WTA-157) rekende in Berlijn met 3-6, 6-2, 6-1 af met de Zuid-Hollandse, die op de wereldranglijst 99 plaatsen hoger staat.

Rus had ook in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi in de Duitse hoofdstad verloren, maar was na de afmelding van de Française Caroline Garcia als lucky loser alsnog toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Afgelopen week bleef Rus in Rosmalen in de openingsronde steken. Ze pakte tegen de Hongaarse Dalma Galfi slechts drie games.

De toernooien van Rosmalen en Berlijn gelden als voorbereiding op Wimbledon. Het derde grandslamtoernooi van het jaar begint op 1 juli.