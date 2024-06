Problemen bij boeren door aanhoudende regen, groenten mogelijk duurder

Het is niemand ontgaan dat de zon zich de afgelopen maanden maar weinig heeft laten zien in Nederland, het regent vooral erg veel. Dat leidt niet alleen tot chagrijn bij veel Nederlanders, ook boeren ondervinden flink wat hinder van het natte weer.

"Alle groenten worden waarschijnlijk duurder", zegt Tineke de Vries, voorzitter Akkerbouw en Vollegrondsgroente bij LTO. Door de aanhoudende regen zullen veel gewassen te maken krijgen met schimmelziektes. Volgens De Vries bevordert vochtig en warm weer de verspreiding van schimmels, vooral aardappelen en uien hebben daar nu last van.

Normaal gesproken kunnen telers de schimmels bestrijden door chemische middelen over de gewassen te sproeien, maar dat is nu onmogelijk, zegt De Vries. "Het probleem is alleen dat je niet kan rijden met de trekker, omdat het zo nat is."

Tekorten

Maar niet alleen de schimmel is een probleem, planten kunnen ook minder goed groeien door de verzadigde grond en machines kunnen het land niet op om te oogsten. Dat leidt tot tekorten bij sommige groenten, zoals spinazie. Klanten die in supermarkten op zoek gaan naar verse spinazie komen soms voor lege schappen te staan. Dat bevestigen Albert Heijn en Jumbo. Volgens de supermarkten is het ook niet duidelijk wanneer de tekorten opgelost zijn.