Carapaz kraakt Roglic op Angliru en herovert rood, ritzege Carthy

Richard Carapaz heeft uitstekende zaken gedaan in de Ronde van Spanje. In de korte, maar hevige bergrit van La Pola Llaviana naar de gevreesde Angliru reed de Ecuadoriaan zijn rivaal Primoz Roglic op de steilste stroken uit het wiel en heroverde zo de rode trui.

Kopgroep met Julius van den Berg

De renners hadden genoeg tijd om plannetjes te smeden, want de start van de korte, maar gevreesde rit naar de Angliru was pas na 14.00 uur. Bij EF Education, die met Hugh Carthy en Michael Woods twee kandidaten voor de ritzege hadden, werd de jonge Julius van den Berg aangewezen als voorpost.

Van den Berg hoorde bij de eerste aanvallers, die uiteindelijk de aanzet vormden voor een kopgroep van 18 renners met klinkende namen als Luis León Sánchez, Enrico Gasparotto uiteraard de leider in het bergklassement Guillaume Martin. Op de vier bergen in aanloop naar de Angliru sprokkelde de Franse filosoof weer lustig bergpunten, waardoor de eindzege in het bergklassement hem nauwelijks meer kan ontgaan.

Ook Cameron Wurf, de onverwoestbare helper van Richard Carapaz, zat mee en zorgde zo dat Ineos geen kopwerk hoefde te doen in de achtergrond. Maar ook Jumbo-Visma kon de benen sparen, want het was Movistar dat de koers in handen nam achter de kopgroep.

Toen Andrey Amador, normaal gesproken de laatste helper van Carapaz bergop, onderuitging in de gladde afdaling van de Alto de Mozqueta leek het tij voor de Ecuadoriaan te keren.

Op karakter

Aan de voet van Alto de Cordal, de voorlaatste beklimming van de dag, was de marge van de kopgroep al geslonken tot 45 seconden en spatte de kopgroep uit elkaar. Mattia Cattaneo en Luis Leon Sánchez bleken de sterksten in de kopgroep, al wist Guillaume Martin op karakter nog terug te keren en zijn voorsprong in het bergklassement uit te breiden tot 51 punten.

Het spektakel vond achter hun rug plaats, waar Chris Froome met Carapaz in het wiel opeens een versnelling plaatste. Veel indruk maakte de aanval niet, want Robert Gesink reed het gat moeiteloos dicht.