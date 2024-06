Skateboardster Jacobs mist Olympische Spelen in Parijs door blessure

Candy Jacobs gaat deze zomer niet naar de Olympische Spelen in Parijs. De 34-jarige skateboardster mist door een blessure het olympisch kwalificatietoernooi in Hongarije, het laatste kwalificatiemoment.

Jacobs raakte vorige maand geblesseerd tijdens een kwalificatietoernooi in Shanghai. Ze staat momenteel op de 31ste plaats van de wereldranglijst en dat is te laag voor een olympisch ticket.

Na het toernooi in Boedapest wordt de balans opgemaakt; de beste 22 skaters van de ranking mogen naar de Spelen.

Quarantainehotel

Jacobs plaatste zich drie jaar geleden voor de Spelen van Tokio, maar kon door een positieve coronatest niet in actie komen. Ze was de eerste Nederlandse atlete die een positieve coronatest aflegde in Japan en verbleef daardoor noodgedwongen in een quarantainehotel.

Aan het kwalificatietoernooi in Boedapest doen dit weekend de 23-jarige Roos Zwetsloot en de 19-jarige Keet Oldenbeuving mee namens Nederland. Zwetsloot staat momenteel op de vijftiende plaats van de wereldranglijst, Oldenbeuving staat achttiende.