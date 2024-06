Pensioenfonds ABP gaat 1500 huurwoningen bouwen in de Randstad

Ambtenarenpensioenfonds ABP gaat fors investeren in de bouw van huurwoningen. Samen met het Amerikaanse vastgoedbedrijf Greystar gaat ABP 1500 woningen bouwen in de Randstad. Minstens twee derde daarvan krijgt een sociale of middenhuur van maximaal 1200 euro.

"We streven ernaar betaalbare woningen te realiseren voor mensen met een middeninkomen, zoals onderwijzers, politieagenten en gepensioneerden", zegt ABP.

Huurwet

Het pensioenfonds vindt de middenhuurwet van demissionair minister De Jonge geen struikelblok voor het investeren in huurwoningen.

Met die wet krijgen veel huurwoningen die nu nog een vrije huurprijs hebben een maximale huur van zo'n 1200 euro per maand. De Tweede Kamer heeft al voor die wet gestemd, de Eerste Kamer vergadert er morgen over.

Volgens ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen leveren de huurwoningen dan nog altijd een goed rendement op. "Rendement staat op nummer één. Alle beleggingen moeten door die hoepel", zegt hij in een interview met De Telegraaf. "Vervolgens ga je kijken of we impact kunnen hebben bij maatschappelijke vraagstukken."

5 miljard

Met de 1500 nieuwe woningen in de Randstad is een investering gemoeid van ruim 400 miljoen euro. In totaal wil ABP tot en met 2030 zo'n 5 miljard euro investeren in woningbouw. Het eerste project van het pensioenfonds (780 woningen) komt in Leiden.

Veel kleine particuliere verhuurders zijn fel tegen de huurwet van De Jonge. Ze stellen dat ze daardoor te weinig rendement maken en zeggen daarom woningen te verkopen zodra huurders eruit gaan.

Maar grote institutionele beleggers in huurwoningen, zoals pensioenfondsen en verzekeraars, zijn er niet tegen. Brancheorganisatie IVBN zegt vooral duidelijkheid te willen en was ook blij met een speciale nieuwbouwopslag in de wet.

Door die opslag kunnen eigenaren voor nieuwbouwwoningen maximaal 10 procent meer huur vragen dan voor bestaande woningen. De Jonge kwam met die opslag om de bouw van middenhuurwoningen aantrekkelijker te maken.