Premier Netanyahu ontbindt oorlogskabinet Israël

Correspondent Israël en Palestijnse gebieden Nasrah Habiballah:

"Het zat er al wel aan te komen dat Netanyahu het oorlogskabinet zou ontbinden. Officieel zegt hij dat zo'n oorlogskabinet niet meer nodig is nu de samenwerking met oppositieleider Benny Gantz vervalt.

Maar we weten dat Netanyahu wilde voorkomen dat de ultrarechtse minister van Nationale Veiligheid Itamar Ben Gvir de plek van Gantz zou overnemen. Iets wat Ben Gvir erg graag wil.

De verwachting is dat Netanyahu besluiten over de oorlog nu in kleine ad-hocbijeenkomsten zal nemen en dan vervolgens de definitieve goedkeuring daarvoor zal zoeken in het veiligheidskabinet. Wat dat precies voor gevolgen voor het verloop van de oorlog zal hebben moeten we afwachten."