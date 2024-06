Omstreden Europese natuurherstelwet na lange tijd toch aangenomen

De Europese natuurherstelwet gaat er tóch komen. Vandaag stemden de ministers van milieu uit de 27 lidstaten over de wet. Oostenrijk was intern verdeeld over de wet, maar maakte gisteren bekend toch het plan te zullen steunen.

Met de wet wil de Europese Commissie de natuurgebieden in Europa herstellen. Vooral de agrarische sector was een felle tegenstander van de beoogde plannen; zij ervaren de strengere milieuregels als een bedreiging voor hun bedrijven.

In de wet staat dat er in 2030 herstelmaatregelen moeten komen voor 30 procent van de natuurgebieden die in slechte staat zijn. En in 2050 zou er voor 90 procent een herstelplan moeten zijn. Alle lidstaten moeten op basis van de wet een eigen herstelplan maken.