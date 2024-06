Fel bediscussieerde Europese natuurherstelwet na lange tijd toch aangenomen

Correspondent Europese Unie Kysia Hekster:

"Uiteindelijk hoorden we gisteren pas dat de wet toch in stemming werd gebracht en het bleef tot het allerlaatste moment spannend of de wet het zou halen; 55 procent van de lidstaten moest het eens zijn, en zij moesten tezamen 65 procent van de EU-bevolking vertegenwoordigen. Dat is uiteindelijk gelukt, omdat Oostenrijk gisteren zei toch voor te stemmen.

Het was ook nu of nooit voor de wet, waar eindeloos over is vergaderd en gediscussieerd. Vandaag waren de milieuministers in deze samenstelling voor het laatst bij elkaar onder het voorzitterschap van België. Per 1 juli is Hongarije voorzitter en voor dat land lijkt de wet geen prioriteit te hebben."