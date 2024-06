Vanavond op tv: Stoelendans Brussel • Waarschuwing voor 'Gezondheidsramp' • De ommezwaai in Bretagne • Gasreus Gazprom wankelt

'Macron-front' Bretagne stapt over naar uiterst rechts

In Frankrijk staat de politieke wereld al een week op scherp nadat president Emmanuel Macron onverwacht parlementsverkiezingen aankondigde. De vraag is nu of het Rassemblement National na de overwinning in Europa ook in Ferankrijk een meerderheid gaat halen en dus een premier mag leveren. In de regio Bretagne stemde men altijd gematigd. Maar zelfs daar won deze maand de partij van Marine Le Pen. Hoe kijken de Bretonners zelf naar deze aardverschuiving? Europacorrespondent Saskia Dekkers neemt in Bretagne poolshoogte.