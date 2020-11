Onderzoek NOS Jeugdjournaal: kinderen maken zich zorgen over coronavirus

Veel kinderen maken zich zorgen over het coronavirus en dan vooral omdat ze bang zijn dat hun ouders of opa of oma besmet raken. Dat blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau No Ties heeft gedaan in opdracht van het NOS Jeugdjournaal onder kinderen tussen de 9 en 12 jaar.

82 procent van de kinderen zegt dat ze zich een beetje of heel erg zorgen maken. Verder is ruim twee derde bang dat de scholen weer dicht moeten, ze zouden het erg vinden als dat gebeurt.

De coronacrisis heeft ook veel invloed op hoe ze zich voelen: kinderen vervelen zich vaker, een op de drie is vaker bang en een kwart is vaker verdrietig. Iets meer dan de helft van de kinderen vindt de maatregelen die nu gelden goed, 21 procent vindt ze te streng, 28 procent niet streng genoeg.

Veilig op school

Over hoe het op school gaat zijn ze behoorlijk tevreden. 89 procent voelt zich er veilig. Bijna een kwart van de kinderen vindt wel dat het dragen van mondkapjes verplicht zou moeten worden op de basisschool. Eenzelfde groep is ook bang om de juf of meester te besmetten.

Onderwijsminister Slob schrijft in een reactie op het onderzoek dat het heel belangrijk is dat kinderen op school les krijgen. "Daar leren kinderen het beste. Niet alleen schoolvakken, maar ook bijvoorbeeld omgaan met andere kinderen. Volgens de experts kunnen kinderen nu les op school krijgen. Of dat de komende weken en maanden ook zo blijft, weten we nooit helemaal zeker. Maar nu kunnen kinderen gewoon naar school."