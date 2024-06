Recordopening voor 'Inside Out 2' opluchting voor Hollywood

Onzekerheid heeft voor Hollywood plaatsgemaakt voor Plezier door een sterk openingsweekend van de Pixar-film Inside out 2. Het succes geeft een tot nu toe matig filmjaar ineens meer glans.

In de Amerikaanse markt haalde de film 155 miljoen dollar binnen, de beste première van het jaar. Met gemak streeft de film Dune: Part Two voorbij, die in februari opende met 82 miljoen dollar, het beste resultaat tot nu toe. Het is daarmee ook de grootste opening van een film sinds de 162 miljoen dollar van Barbie vorig jaar.

Het is in de VS ook de op een na beste opening voor een animatiefilm ooit. Inside out 2 hoeft alleen Pixars eigen Incredibles 2 boven zich te dulden met een opbrengst van 182 miljoen dollar.

Tegenvallend seizoen

De opbrengst was aanzienlijk meer dan verwacht. Experts gingen ervan uit dat het openingsweekend vergelijkbaar zou zijn met dat van het eerste deel uit 2015, zo'n 90 miljoen dollar. Zelfs dat zou in het tot nu toe tegenvallende seizoen al een opsteker zijn geweest.

Sinds corona worstelt Hollywood er namelijk mee om publiek naar de bioscopen te krijgen. Het Barbenheimer-fenomeen slaagde daar vorig jaar prima in, maar dit jaar vielen de resultaten tegen: tot nu toe werden er een kwart minder kaartjes verkocht dan vorig jaar. De Mad Max-sequel Furiosa, die het zomerseizoen spectaculair had moeten aftrappen, opende met een povere 32 miljoen dollar, het slechtste Memorial Day-weekend in 30 jaar.

De malaise wordt nog verergerd doordat er vanwege stakingen onder schrijvers en acteurs in Hollywood vorig jaar nu minder producties gepland staan. Wel worden er met blockbusters als Despicable Me 4, Deadpool & Wolverine en Joker: Folie a Deux nog enkele grote titels verwacht die veel goed kunnen maken.

Magie hervonden

Ook Pixar kon wel weer eens een hit gebruiken. De animatiestudio die met films als Toy Story, Monsters Inc., Up en Finding Nemo alleen maar hits leek te kunnen produceren, was de afgelopen jaren zijn magie wat kwijtgeraakt met tegenvallers als Onward en Lightyear.

Nu vestigt Inside out 2 weer een wereldrecord met de internationale opbrengst van 295 miljoen dollar. De film doet het daarmee beter dan The Super Mario Bros. Movie van vorig jaar, die tot nu toe het mondiale record voor lucratiefste openingsweekend in handen had. Met deze recette heeft de film het productiebudget van een geschatte 200 miljoen dollar in ieder geval alweer terugverdiend.

Door het robuuste openingsweekend wordt er al gespeculeerd dat Inside out 2 wel eens de vijfde Pixarfilm kan worden die wereldwijd meer dan een miljard dollar opbrengt, na Incredibles 2, Finding Dory en Toy Story 3 en 4. Inside out 1 bleef daar met 858 miljoen net onder.

Onzekerheid, Ennui en Verlegenheid

Inside Out 2 neemt opnieuw een kijkje in het hoofd van tiener Riley, die nu als 13-jarige naast Plezier, Angst en Woede nieuwe emoties leert kennen als Onzekerheid, Ennui en Verlegenheid. De cast met de stemmen van Amy Poehler, Tony Hale en Lewis Black is daarvoor uitgebreid met actrices als Maya Hawke en Ayo Edebiri.

De film gaat op 17 juli in Nederland in première. Naast het origineel is hier ook de nagesynchroniseerde versie te zien onder de naam Binnenstebuiten 2.