Zes auto's beschadigd bij meerdere branden in Tilburg

In Tilburg zijn vannacht zes auto's in vlammen opgegaan bij drie verschillende autobranden. Alle getroffen auto's stonden geparkeerd in de wijk Vlashof.

De eerste autobrand, aan de Bartokstraat, werd rond 02.45 uur ontdekt. Een minuut later werd bij de brandweer de tweede autobrand gemeld, aan de Sibeliusstraat. Daar stonden twee auto's in brand.

Rond 03.00 uur was het ook raak aan de Mahlerstraat. Daar brandden drie auto's uit.

Dit zijn beelden van de autobranden: