EU-leiders aan tafel: wie krijgt welke topbaan en bepaalt straks de koers?

De Estse liberale premier Kaja Kallas is in de running om de nieuwe "hoge vertegenwoordiger" te worden. De opvolger van Josep Borrell gaat over het buitenbeleid van de EU.

Kallas is een hardliner ten aanzien van Rusland en heeft veel steun van de landen in het oosten van de EU die al jaren waarschuwen voor naïviteit ten opzichte van Poetin. Eerder werd Kallas ook genoemd als kandidaat voor de positie van NAVO-baas.

Laatste van Rutte?

De gedoodverfde kandidaat voor die plek, Mark Rutte, begint mogelijk aan zijn laatste EU-top voor Nederland. Helemaal zeker is dat niet. De volgende EU-top is over tien dagen. Als het nieuwe kabinet vóór die tijd beëdigd is, zal Ruttes opvolger Schoof voor de eerste keer op 27 juni in Brussel aanschuiven. Maar het is nog altijd onduidelijk wanneer de nieuwe regeringsploeg op het bordes bij de koning staat.

Ook over de opvolging van de NAVO-baas zal vanavond ongetwijfeld weer gesproken worden met de leiders van de "drie B's", Boedapest, Boekarest en Bratislava. Hongarije, Roemenië en Slowakije zijn nog altijd niet akkoord met Ruttes kandidatuur.

'Totaalpakket'

De EU-leiders komen met een "totaalpakket" voor de functies, alle voordrachten en benoemingen hangen met elkaar samen. Ze staan onder druk om snel knopen door te hakken vanwege de geopolitieke situatie. Met de oorlog in Oekraïne en de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen is het beter niet te lang te wachten met een nieuwe Europese club die sterk in zijn schoenen staat, is de gedachte.

De bedoeling is dat uiterlijk op de volgende top, die van 27 en 28 juni, alles rond is. Mogelijk is dat al eerder. De Franse president Macron zei vrijdag bij de G7-top: "Het lijkt erop dat het mogelijk is in de komende dagen, de komende week".