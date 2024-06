Vijftien doden door treinongeluk in het noordoosten van India

Bij een treinongeluk in het noordoosten van India zijn volgens lokale autoriteiten 15 mensen omgekomen. Ook zijn er tientallen gewonden. In de ochtend botste een goederentrein op een passagierstrein in de staat West-Bengalen.

De machinist van de goederentrein miste een sein en botste vervolgens op de achterkant van de passagierstrein, aldus de spoorwegautoriteiten. Drie wagons raakten daarbij van de rails. Een andere wagon steekt nog ver de lucht in.