Nederlandse cricketers uitgeschakeld op WK na nederlaag tegen Sri Lanka

Met aanvallend batten kwam Sri Lanka tot liefst 201 runs, tot nu toe een van de hoogste scores van het toernooi. Sri Lanka sloeg elf zessen. Van de Nederlandse bowlers kwam alleen Logan van Beek met twee wickets van het veld.

Aan slag ging Nederland overtuigend van start. Michael Levitt maakte 31 runs. Omdat daarna alleen Scott Edwards (ook 31) tot een vergelijkbare score kwam, moest Nederland (118 all out in 16.4 overs) zijn meerdere erkennen in Sri Lanka.