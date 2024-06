A9 bij Schiphol dicht tot halverwege de ochtend

Een deel van de snelweg A9 bij Schiphol blijft dicht tijdens de ochtendspits door uitgelopen werkzaamheden. Tussen Holendrecht en Badhoevedorp is waarschijnlijk tot 10.00 uur geen verkeer mogelijk.

Ook in tegenovergestelde richting is de weg nog afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht deze kant rond 08.00 uur te kunnen vrijgeven.

De overlast wordt veroorzaakt door het plaatsen van een nieuw wegdek in de Schipholbrug. Afgelopen nacht werd dat wegdeel op zijn plek gehesen, maar door de harde wind liep het werk vertraging op. Het was de bedoeling geweest de weg voor 05.00 uur weer vrij te geven.

Vanwege de weersverwachting was Rijskwaterstaat het werk vrijdagavond al drie uur eerder begonnen: de weg ging toen om 20.00 uur al dicht.

Uur extra reistijd

Door de stremming zullen weggebruikers moeten omrijden om de snelweg tussen Diemen en Alkmaar te vermijden. Daarbij moeten ze rekening houden met extra reistijd. Rijkswaterstaat verwachtte vooraf dat de vertraging kan oplopen tot een uur.

Vanwege de werkzaamheden was het de afgelopen twee dagen ook al drukker op de weg rond Amsterdam. Door de afsluiting van de A9 was er op de A4, A9 en A10 sprake van langzaam rijdend tot stilstaand verkeer, iets dat ongebruikelijke is in het weekend.

De plaatsing van het brugdeel was al een keer uitgesteld. Aanvankelijk zou dat een weekend in mei gebeuren, maar door het slechte weer moest het toen worden uitgesteld. Dit weekend bleef daarna als enige optie over, omdat er in de regio ook op andere plekken al veel verkeershinder is door werkzaamheden. Zo is er op de A12 ook veel overlast.

Het nieuwe brugdeel over de Ringvaart was nodig omdat Rijkswaterstaat de A9 verbreedt naar vier rijstroken in beide richtingen en een wisselbaan aanlegt.