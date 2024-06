Na de gloriejaren is België met hernieuwd team nog steeds 'schaduwfavoriet'

"Qatar is gedaan. Daar valt niks aan te veranderen. Het was een teleurstelling. Maar wat gebeurd is, is gebeurd. Dit is een nieuw toernooi, met een nieuw trainer en een halve nieuwe ploeg."

'Wij zijn schaduwfavoriet'

En dus ook een nieuwe ronde met nieuwe kansen voor de Belgen, die toch nog steeds op de derde plaats van de wereldranglijst staan. Al neemt De Bruyne dat gegeven met een korreltje zout.

"Ik denk niet dat we met deze selectie echt de nummer drie van de wereld zijn. Er zijn bij dit EK een paar echte favorieten, met daarachter nog wat meer schaduwfavorieten. Ik denk dat wij bij die groep van schaduwfavorieten horen."

De Bruynes woorden sluiten volgens Verheyen aan bij de verwachtingen in eigen land. "Er wordt niet meer verwacht dat België de finale haalt, maar we zijn nu ook weer niet ineens zo bescheiden geworden dat we denken dat het moeilijk wordt in de poule met Slowakije, Roemenië en Oekraïne."