Guten Morgen EURO 2024: Franse vraagtekens en houdt Oekraïne de droom levend?

In de rubriek Guten Morgen EURO 2024 kijken we dagelijks vooruit naar de EK-dag in Duitsland.

Welke wedstrijden staan er vandaag op het programma?

We trappen de week af in München, waar Roemenië en Oekraïne om 15.00 uur de grasmat zullen betreden. Dit EK is een symbool van hoop voor het door oorlog geteisterde Oekraïne.

"Als je vóór de oorlog op het veld vocht, dacht je alleen maar aan het eindresultaat. Maar ik denk dat we nu allemaal ook bezig zijn met het tonen van het ware karakter van ons land aan Europa", aldus bondscoach Sergiy Rebrov tegen CNN Sport.