Zes op de tien jongeren overwegen gokje op wedstrijden deze zomer

Zes op de tien Nederlandse jongeren zetten deze zomer mogelijk geld in op sportwedstrijden. Met name het EK voetbal, dat vrijdag begon, is daarbij populair.

30 procent geeft aan de komende tijd waarschijnlijk te gaan gokken op wedstrijden; 32 procent gaat dit misschien doen. Het zijn vooral jonge mannen die graag een 'wedje leggen'.

Dat blijkt uit een representatief onderzoek in het kader van een campagne van Loket Kansspel, het steunpunt van de overheid voor mensen met gokproblemen. Onderzoeksbureau Ruigrok ondervroeg daarvoor bijna 975 jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot 24 jaar.

Meest gevoelig voor gokverslaving

Uit onderzoek van toezichthouder de Kansspelautoriteit bleek al eerder dat jongvolwassenen van alle leeftijdsgroepen het meest online gokken en dat zij relatief vaak kiezen voor sportweddenschappen. Wel zetten zij lagere bedragen in dan oudere spelers, waarschijnlijk omdat zij minder te besteden hebben.

Maar nog altijd verliezen ook jongeren gemiddeld 52 euro per account per maand, ofwel ruim 600 euro per jaar. Jongeren zijn ook gevoeliger voor kansspelverslaving, laten rapporten zien.

Verdiepen in sport helpt niet

Vrijwel alle 18- tot 24-jarigen zijn zich ervan bewust dat gokken op wedstrijden negatief kan uitpakken, blijkt uit het nieuwe onderzoek. 44 procent van de actieve spelers heeft wel eens meer ingezet dan zij zich eigenlijk kunnen veroorloven.

Van de actieve gokkers gelooft 78 procent dat zij hun winstkansen kunnen vergroten door zich goed te verdiepen in een bepaalde sport. "Dit is een van de grootste valkuilen van gokken in het algemeen en wedden op sportwedstrijden in het bijzonder", benadrukt deskundige Tony van Rooij van het Trimbos-instituut, dat betrokken was bij de opzet van het onderzoek.

"Sportuitslagen zijn niet te voorspellen op basis van kennis en kunde. Het blijft een kwestie van geluk en toeval. Heel riskant, want langdurig en aanhoudend geld vergokken kan leiden tot grote problemen voor jezelf en voor anderen."

'Gokreclames dragen bij aan normalisering'

Van Rooij zegt zich grote zorgen te maken over de "normalisering" van het online gokken onder jongeren sinds de legalisering in oktober 2021. "Dat zag je eerder al in onderzoeken van onder meer het Mulier Instituut, hoeveel jonge leden van sportverenigingen dit er inmiddels helemaal bij vinden horen. Gokreclames, die op internet nog altijd zijn toegestaan, dragen daar aan bij."

De vorige week gestarte campagne 'Speel geen spelletjes met je geld' van Loket Kansspel komt voort uit dit soort zorgen en is er vooral op gericht jongvolwassenen te wijzen op de valkuilen van het online gokken en inzicht te geven in hun eigen gedrag. "We zien dat velen van hen van plan zijn deze zomer op sportevenementen als het EK en de Olympische Spelen in te zetten", zegt directeur Nathalie Smit. "En ook dat ze daarbij de risico's regelmatig onderschatten."