Europa laat Russische gasreus Gazprom wankelen en 'dat raakt Poetins oorlogskas'

Toch was het Russische zelfvertrouwen niet helemaal uit de lucht gegrepen. Via een leidingennetwerk dat zich uitstrekt over het hele continent, was Gazprom begin 2022 nog goed voor 40 procent van de Europese gasvoorziening.

Onder Poetin wist het bedrijf westerse landen aan zich te binden met langetermijncontracten voor relatief goedkoop gas. Europese politici lobbyden actief voor het Russische bedrijf. Ook Nederland onderhield warme banden.

Shell, Gasunie en de Rijksoverheid zagen in Russisch gas een alternatief voor het Groninger gas en investeerden flink in controversiële pijplijnprojecten als Nord Stream 1 en 2. Voormalig werknemers uit de Nederlandse gassector kregen topfuncties bij Gazprom, dat op zijn beurt belangrijke hoofdkantoren in Nederland opende.

'Functionele samenwerking'

Zelfs het neerhalen van vlucht MH17 in 2014 zorgde maar tijdelijk voor het bekoelen van de relaties. Toenmalig Shell-baas Ben van Beurden stond in 2016 alweer bij het Kremlin op de stoep. Een jaar later herstartte Nederland een energiewerkgroep, waarin Shell en Gazprom samen met de ministeries overlegden over gezamenlijke energieprojecten. "We hebben een functionele samenwerking en dialoog met Rusland waar dat nodig is, en daarvan is het energiebeleid een voorbeeld", verdedigde premier Mark Rutte zich begin 2021 tegen de Kamer.

Einde van datzelfde jaar verminderde Gazprom de gasleveranties aan Europa opeens sterk. Ook weigerde het bedrijf de gasopslagen te vullen die het in Europese landen had. Dat leidde tot een ongekende energiecrisis, waarbij Europese regeringen voor honderden miljarden aan steunmaatregelen voor inwoners en industrie uitrolden.

Oorlogskas

Maar ondanks. of juist dankzij deze financiële strop wist Europa in ongekend tempo los te komen van Russisch gas. De gasprijs, hoewel nog altijd hoger dan vóór de oorlog, stabiliseerde zich toen de EU het wegvallen van Russisch gas opving met (vloeibaar) aardgas uit Noorwegen, Qatar en de Verenigde Staten.

"Gazprom bleek een wapen dat Poetin maar één keer kon inzetten", zegt Smeets. "En niet eens zo succesvol. Hij verwachtte dat we op onze knieën zouden komen smeken om Russisch gas, in plaats daarvan is het Gazprom dat echt in de nesten zit."

De problemen bij Gazprom raken ook het Kremlin, is de overtuiging van de Russische oud-minister Milov. "Zeker in combinatie met de sancties tegen de andere Russische industrieën: van kolen, tot aluminium, koper, nikkel, noem maar op. Het is een optelsom, die uiteindelijk de oorlogskas van Poetin raakt."

Smeets sluit zich daarbij aan. "De tijd dat het Kremlin ons met één hand op de gaskraan kon bedreigen, is voorbij. Poetin heeft andere bronnen om oorlog te voeren, maar is met Gazprom voorlopig wel een belangrijke kwijtgeraakt."