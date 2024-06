Kookadvies voor inwoners Goor om verontreinigd water

Inwoners van Goor in Overijssel en omgeving hebben het advies gekregen hun drinkwater te koken. Drinkwaterbedrijf Vitens meldt dat bij controles een verontreiniging in het drinkwater is aangetroffen. "Inwoners wordt opgeroepen kraanwater drie minuten te koken voor consumptie", zegt het bedrijf.

Op de website Waterstoring.nl wordt aangegeven dat de verwachting is dat het kookadvies zal blijven gelden tot en met 20 juni.

RTV Oost meldt dat het kookadvies is afgegeven omdat er een lichte verontreiniging met enterokokken is aangetroffen in een drinkwaterreservoir in Goor. Mensen met verminderde weerstand zouden door het drinken van het water buikklachten kunnen krijgen.