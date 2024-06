'Rol van kernwapens groeit terwijl nucleaire diplomatie verzwakt'

De rol van kernwapens is prominenter geworden nu geopolitieke spanningen verslechteren. Dat meldt het internationale vredesonderzoeksinstituut SIPRI. Directeur Dan Smith roept de grote machten om een "stap terug te doen en na te denken."

In het jaarrapport concludeert SIPRI dat spanningen rondom oorlogen in Oekraïne en Gaza de nucleaire diplomatie hebben verzwakt, terwijl de totale voorraad operationele kernkoppen blijft groeien. Volgens de onderzoekers hebben kernwapens niet meer zo'n prominente rol gespeeld in de internationale betrekkingen sinds de Koude Oorlog.

Volgens een schatting van SIPRI zijn er wereldwijd ruim 12.000 kernwapens. Rusland en de VS bezitten samen bijna 90 procent van alle kernwapens. Het instituut noemt het een tegenslag dat Rusland vorig jaar het laatste nog bestaande nucleaire verdrag met de Verenigde Staten heeft opgeschort.