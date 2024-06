Vijf doden door aardverschuiving bij autoweg in Ecuador

In Ecuador zijn door een aardverschuiving bij een belangrijke autoweg zeker vijf mensen omgekomen. Een stroom van modder en puin stortte zich van de heuvel in en trof drie auto's en een bus. Ook twee huizen werden geraakt. Naast de vijf lichamen die zijn geborgen zijn ook negen gewonden behandeld.

De aardverschuiving was in de badplaats Baños. De weg die erdoorheen gaat is een veelgebruikte route naar het Amazonegebied, onder meer door toeristen. Er wordt geprobeerd om de weg weer snel vrij te krijgen, laat de minister van Transport weten op X.

In het gebied heeft het net als de rest van Ecuador de afgelopen dagen veel geregend. Verscheidene rivieren traden buiten hun oevers.

In heel het land veroorzaakten stormen een vloed aan modder en overstromingen die snelwegen en bruggen hebben getroffen. De autoriteiten zeggen dat door aardverschuivingen in verscheidene plaatsen straten zijn geblokkeerd of weggevaagd door puin. De reddingswerkzaamheden zouden door de aanhoudende regen langzaam op gang zijn gekomen.