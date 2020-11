Asscher doet beroep op KLM-piloten: kom tot bezinning

PvdA-leider Asscher hoopt dat de piloten van KLM alsnog instemmen met loonmatiging tot 2025, om de overheidssteun aan de luchtvaartmaatschappij veilig te stellen. Dat zei hij na de presentatie van het concept-partijprogramma van de PvdA in Heerenveen.

"Ik doe een klemmend beroep op de piloten om te denken aan al hun collega's. 30.000 mensen, 30.000 gezinnen, niet allemaal hoge inkomens. Er zitten ook bagage-afhandelaars bij en het cabinepersoneel, die niet zomaar ergens anders weer aan de bak komen. Alsjeblieft piloten, dit is het wel moment om tot bezinning te komen en mee te helpen aan het redden van zo veel banen."

Harde opstelling

De PvdA was deze zomer de enige grotere linkse partij die instemde met het steunpakket van 3,4 miljard euro voor KLM, bedoeld om de coronacrisis te overleven. De SP en GroenLinks stemden tegen.

Asscher steunt nu ook de harde opstelling van het kabinet, dat alleen miljardensteun aan de KLM wil geven als alle medewerkers instemmen met loonmatiging tot 2025. Met name pilotenvakbond VNV verzet zich daartegen; de vliegers houden vast aan het eerdere akkoord over loonmatiging tot 2022 en willen dan verder bekijken wat nodig is.

Andere bonden, zoals die van de luchtvaarttechnici en een deel van het cabinepersoneel, zijn wel bereid om vijf jaar loon in te leveren. Vakbond FNV Luchtvaart beraadt zich nog.