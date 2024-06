Engeland stelt piepend en krakend 1-0 zege op Servië veilig, Bellingham matchwinner

Het naar voetbalsucces hunkerende Engeland is het EK voetbal begonnen met een zege. De Engelsen, nooit Europees kampioen en nog altijd terend op hun enige wereldtitel in 1966, waren met 1-0 te sterk voor Servië, maar overtuigen deden ze alleen in de eerste 25 minuten.

Eerder op de avond speelden Slovenië en Denemarken met 1-1 gelijk, waardoor de Engelsen aan de leiding gaan in groep C

In de aanloop naar het EK stelde Gareth Southgate flink wat topspelers teleur door ze thuis te laten. De bondscoach van Engeland kan zich dat permitteren, aangezien hij vooral in aanvallend opzicht een ruime keuze heeft.

Neem alleen de droomaanval tegen Servië, met centrumspits Harry Kane, Bukayo Saka op rechts en Phil Foden op links. Om over het middenveld met Jude Bellingham 'op tien', geflankeerd door Declan Rice en Trent Alexander-Arnold maar te zwijgen.

Fluitconcerten

De aanloop naar de wedstrijd verliep enigszins rumoerig, met wat ongeregeldheden tussen supporters van beide landen bij een café in de binnenstad, waar klappen werden uitgedeeld. In de directe omgeving van de Veltins-Arena in Gelsenkirchen bleef het rustig, al werd er tijdens het spelen van de volksliederen wederzijds flink gejoeld en gefloten.

Toen de bal eenmaal rolde in het stadion van Schalke 04 vlogen vooral de Engelsen de fluitconcerten om de oren, wat de ploeg van Southgate er overigens niet van weerhield de tegenstander meteen te omsingelen. Met al snel het zo gewenste succes.

In de 13de minuut stuurde back Kyle Walker op rechts Saka de diepte in. Diens voorzet stuitte via het been van de Servische verdediger Strahijna Pavlovic omhoog, ging aan Kane voorbij, maar werd door Real Madrid-ster Bellingham snoeihard binnen gekopt. Daarbij gaf de voetballer van het jaar in Spanje verdediger Adrija Zikovic het nakijken: 0-1.