Honderden auto's uit modder getrokken op parkeerterrein Harlingen

Bijna alle bestuurders van wie de auto vast was komen te zitten in de modder op een parkeerplaats in Harlingen, hebben het terrein inmiddels - met hun auto - kunnen verlaten. Enkele honderden auto's konden gisteravond niet weg van het parkeerterrein bij de veerterminal doordat hevige regenval het in een modderpoel had veranderd.

De gemeente zette trekkers en heftrucks in om de auto's los te trekken. Tegen 22.00 uur konden vrijwel alle bestuurders die wilden vertrekken weer de weg op. Slechts een enkele auto kon niet uit de modder worden gehaald.

Deze man lukte het met hulp van anderen om zijn auto los te trekken: