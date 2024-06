Denemarken morst dure punten tegen Slovenië, ondanks masterclass Eriksen

Drie jaar geleden hield heel Europa de adem in, toen Christian Eriksen op het veld in Kopenhagen voor zijn leven vocht. Bij zijn eerste EK-wedstrijd sinds die dag trakteerde de dynamische en bij vlagen onnavolgbare Eriksen de voetballiefhebbers 75 minuten lang op een ware masterclass.

De vroege 1-0 van Eriksen was echter niet genoeg voor een Deense zege was op Slovenië, want in de slotfase schoot Erik Janza de Slovenen tegen de verhouding in op 1-1.

Met Engeland en Servië als volgende tegenstanders in groep C van het EK in Duitsland wordt plaatsing voor de volgende ronde nog een hele klus voor beide ploegen. Die twee ploegen spelen zondag om 21.00 uur hun openingswedstrijd.