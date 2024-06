Samsonova zet Russische zegereeks voort met toernooiwinst in Rosmalen

Ljoedmila Samsonova heeft het Libéma Open gewonnen. De als tweede geplaatste Russin, de nummer vijftien van de wereld, was in de finale in drie sets te sterk voor de Canadese Bianca Andreescu: 4-6, 6-3, 7-5. Het is voor Samsonova de vijfde WTA-toernooizege in haar carrière,

Zo kreeg kreeg het grastoenooi in Rosmalen, dat geldt als belangrijke voorbereiding op Wimbledon over twee weken, voor het derde jaar op rij een Russische winnares. De afgelopen twee edities waren een prooi voor Jekaterina Aleksandrova, die dit jaar in de halve finale werd uitgeschakeld door Samsonova,

In de gelijk opgaande eerste set moest Samsonova toezien hoe de jarige Andreescu, ze is 24 geworden, één break meer liet noteren, wat voldoende was om de set met 6-4 naar zich toe te trekken.