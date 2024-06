Vanavond op tv: ‘Tactische pauze’ in Gaza voor noodhulp • Demonstrerende Joden • Sportclubs in de problemen

Protest binnen Joodse gemeenschap

Het is een kleine, maar opvallende groep. Ook Joden doen mee aan de protesten tegen de oorlog in Gaza en roepen leuzen die volgens sommigen antisemitisch zijn. Ze zijn in de minderheid in de Joodse Gemeenschap. En ze krijgen vanuit die hoek ook veel kritiek. Toch vinden ze dat ze hun geluid moeten laten horen.