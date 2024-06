Voetballegende Matthäus denkt dat Oranje EK kan winnen: 'Spelers bij grote clubs'

Nederland is een van de favorieten om het EK te winnen. Dat zegt de Duitse voetballegende Lothar Mattheüs voor de EK-wedstrijd Polen-Nederland tegen de NOS. "Ze hebben ervaren spelers die bij grote clubs spelen."

Matthäus speelde in totaal 150 interlands, voor West-Duitsland en Duitsland. Hij was niet altijd even geliefd bij de Nederlanders. Zelf geeft hij toe dat zijn herinneringen aan Nederland ook niet altijd goed zijn.

De 63-jarige voormalig voetballer verwijst dan naar het EK van 1988, dat door Oranje werd gewonnen. "Verdiend...", zegt hij.

België en Portugal kunnen ook winnen

Volgens Matthäus kan het 36 jaar later opnieuw gebeuren dat Nederland na de finale met de beker in de finale staat. Al noemt hij ook landen als Frankrijk, Engeland, Portugal en België.

De voormalig middenvelder hoopt natuurlijk dat Duitsland gaat winnen. Hij toont zich kritisch, maar zegt dat ook Duitsland over veel goede spelers beschikt. "Maar je hebt ook een beetje geluk nodig."