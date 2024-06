Herlings weer op podium, maar niet opgewassen tegen Gasjer in Italië

Jeffrey Herlings is in de MXGP voor de vijfde keer op rij op het podium geëindigd. Na zijn zege in Letland een week geleden - de eerste voor de Nederlandse motocrosser in ruim een jaar - moest hij nu Tim Gasjer voor laten gaan in de Grand Prix van Italië. In Letland waren de rollen nog omgedraaid.

De 29-jarige Herlings eindigde in de eerste manche in Maggiora als derde achter Gasjer en de Spaanse wereldkampioen Jorge Prado. Hij en Prado zaten rondenlang aan het achterwiel van Gasjer, maar de Sloveen gaf geen krimp en hield de leiding tot het einde vast.

Tweede manche naar Herlings

In de tweede manche ging de strijd tussen Gasjer en Herlings, aangezien Prado bij de start ten val kwam en op moest geven. Gasjer pakte opnieuw de koppositie. Dit keer lukte het Herlings wel om er voorbij te komen, waarna hij met ruime voorsprong (11 seconden) de manche op zijn naam schreef en tweede werd in de grand prix-klassering, voor de Zwitser Jeremy Seewer,

Voor Gasjer was het zijn tweede zege van het seizoen. Door het uitvallen van zijn Spaanse rivaal Prado vergrootte hij zijn voorsprong in de wereldtitelstrijd naar 34 punten. Herlings staat na tien van de twintig grands prix derde op 71 punten van Gasjer.

De andere Nederlanders Calvin Vlaanderen, Brians Bogers en Glenn Coldenhoff werden respectievelijk vierde, vijfde en zesde in Maggiora

De Wolf slechts zevende in MX2

In de MX2 verliep de door de Belg Sacha Coenen gewonnen grand prix voor Kay de Wolf een tikkeltje teleurstellend. Het jonge Nederlandse talent eindigde slechts als zevende, maar blijft aan de leiding in de strijd om de wereldtitel. Het verschil met nummer twee Simon Laengenfelder (Duitsland) is nog 48 punten.