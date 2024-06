Koeman vond Oranje een uur lang heel goed: 'Zwaarbevochten zege, maar verdiend'

"Het was zonde dat we op achterstand kwamen, die Polen hebben veel lengte", zei Koeman over de openingstreffer. "Eigenlijk had het bij rust 3-1 of 4-1 moeten staan, we kregen genoeg kansen." Daarmee doelde de bondscoach op missers van onder meer Memphis Depay, Virgil van Dijk en Gakpo.

Koeman vergeleek het sterke optreden van Oranje met dat van gastheer Duitsland, dat vrijdag in de openingswedstrijd Schotland met 5-1 van de mat veegde. "Duitsland schiet twee keer raak uit twee kansen en wij krijgen vijf kansen en maken er maar één."

Zwaarbevochten

Na een uur werd het spel van Oranje minder, moest Koeman beamen. Polen werd dreigender, maar dankzij supersub Weghorst pakte Nederland toch drie punten.

"Het was een zwaarbevochten zege, maar wel verdiend", zei Koeman. "We hebben er hard voor moeten werken, dat geeft ook een goed gevoel."

Doordat de beste nummers drie van de groepsfase ook naar de achtste finales van het EK gaan, is Nederland met de zege op Polen al een heel eind op weg. "Dit resultaat geeft rust richting de wedstrijd tegen Frankrijk", stelde de bondscoach.

"Er zijn genoeg momenten geweest die heel goed waren, maar ook momenten die beter hadden gekund.'