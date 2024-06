Adjudanten Pogacar heersen in Zwitserland: tijdritzege Almeida, eindwinst Yates

Over twee weken moeten Adam Yates en João Almeida hun kopman Tadej Pogacar aan diens derde eindzege in de Tour de France helpen. Die wetenschap zal binnen concurrerende ploegen de komende dagen misschien wel tot slapeloze nachten leiden.

Want UAE-Emirates had de Sloveense kopman niet eens nodig om de Ronde van Zwitserland compleet te domineren. In de afsluitende klimtijdrit van 15,7 kilometer verdeelden Yates en Almeida voor de vierde dag op rij de buit.

De Portugees Almeida won de tijdrit met acht seconden voorsprong op ploeggenoot Yates. Daarmee sluiten beide renners de Ronde af met twee ritzeges. De eindzege is voor Yates. De nummer twee? Inderdaad, Almeida.