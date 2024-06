'Redder des vaderlands' Weghorst appte vriendin dat hij zou scoren

De redder des vaderlands. Wout Weghorst kan zich wel in deze woorden vinden. De spits viel in de eerste EK-wedstrijd, tegen Polen, in bij een 1-1 stand en maakte minuten later de winnende treffer. "Onbeschrijfelijk", straalde Weghorst.

De spits appte zijn vriendin vanochtend al dat hij bij een gelijke stand in zou vallen en scoren. "Je visualiseert het."

"Ik was er klaar voor. De hele week al. Dit is een droomscenario", vindt Weghorst, die benadrukt dat het erg belangrijk is dat de eerste wedstrijd van het toernooi is gewonnen. "Het gevoel is goed en dat willen we graag vasthouden."