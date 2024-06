Weghorst reddende engel voor Oranje in openingsduel EK met Polen: 2-1

Aan de sfeer lag het niet met een grotendeels oranjegekleurd Volksparkstadion. Al snel gaf Cody Gakpo de eerste waarschuwing af. Zijn schot werd door keeper Wojciech Szczesny uit de korte hoek gehaald. Nederland was via Gakpo vaker gevaarlijk vanaf de linkerkant. De Polen hadden Nederland goed bestudeerd en hielden Dumfries op rechts in bedwang.

Doelman Bart Verbruggen was met 21 jaar en 303 dagen de jongste doelman ooit van Oranje op een EK en bovendien de jongste doelman op een EK in zestig jaar, sinds José Ángel Iribar in 1964 (21 jaar en 108 dagen). Iribar werd toen Europees kampioen, maar dat terzijde.