De Vries grijpt met Toyota net naast zege in 24 uur Le Mans; Ferrari wint klassieker

In de slotfase van de race ging de strijd tussen twee Ferrari's, een Porsche, een Cadillac en twee Toyota's. Door een forse regenbui in de laatste twee uur en fouten van andere rijders reed López, de teamgenoot van De Vries, in de richting van de eerste plek. Maar Ferrari had de laatste pitstop net iets beter gepland en een spin van López hielp ook niet mee.

Andere klassen

Ook in de andere categorieën zat het voor veel Nederlanders niet mee. De LMP2 van Bent Viscaal gaf zaterdagavond spontaan de geest. De auto van Nicky Catsburg was klaar na het verliezen van een wiel. Daar stond tegenover dat Job van Uitert voor IDEC Sport op de derde plaats eindigde, United Autosports (Oliver Jarvis, Bijoy Garg en Nolan Siegel) won in deze klasse.

In de LMGT3, het derde niveau, ging de zege naar de Porsche van de pas 19-jarige Morris Schuring, die voor het eerst deelnam in Le Mans. De Nederlander bestuurde de Porsche samen met de Oostenrijker Richard Lietz en de Australiër Yasser Shahin. Morris is de jongste winnaar ooit in de GT-klasse.

De BMW van motorlegende Valentino Rossi lag na bijna negen uur uit de race, door een crash van zijn teamgenoot Ahmad al Harthy. Eerder reed de negenvoudig wereldkampioen op twee wielen Rossi nog aan de leiding in zijn klasse.