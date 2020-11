In park Clingendael in Den Haag is vanochtend het lichaam gevonden van de vermiste Niek de Graaf. De politie denkt dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen.

De 56-jarige De Graaf was al aantal maanden vermist. Hij ging op 25 augustus hardlopen in het Haagse Bos en is daarna niet meer thuisgekomen. Diverse zoektochten naar hem bleven zonder resultaat.

Zo werd er met speurhonden tevergeefs gezocht in natuurgebied Meijendel bij Wassenaar, schrijft Omroep West.