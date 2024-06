Meerderheid deelnemers vredestop voor Oekraïne stemt in met slotverklaring

De vredestop werd bijgewoond door zo'n honderd landen en organisaties. Een deel van de landen werd vertegenwoordigd door hun staatshoofden of regeringsleiders, maar er waren ook staten die ministers of andere vertegenwoordigers stuurden.

Rusland grote afwezige

Op de conferentie, op de berg Bürgenstock bij Luzern, waren onder meer Rusland en China niet aanwezig. Rusland was niet uitgenodigd en had eerder al gezegd niet te willen komen. Daarop besloot China ook van deelname af te zien.

De Russische president Poetin suggereerde aan de vooravond van de top wel open te staan voor onderhandelingen, zolang Oekraïne bezet gebied opgeeft. Het voorstel werd direct afgewezen door Oekraïne.

De Oekraïense buitenlandminister Dmytro Koeleba hintte erop dat Rusland mogelijk wel wordt uitgenodigd voor een toekomstige vredestop. "Natuurlijk begrijpen we dat er een tijd komt waarin het nodig is om met Rusland te praten", zei hij. Poetin eist in zo'n geval wel garanties om de geloofwaardigheid van de onderhandelingen te waarborgen, zo zei een woordvoerder van het Kremlin.

Behalve over de oorlog werd ook gesproken over Oekraïense graanexporten en de veiligheid van de kerncentrale Zaporizja, die in door Rusland bezet gebied ligt.