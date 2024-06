Pieterse verliest nieuw mountainbikeduel met Ferrand-Prévot en wordt tweede

Puck Pieterse is tweede geworden in de mountainbikewedstrijd in Val di Sole. De 22-jarige beet zich stuk op de sterke Pauline Ferrand-Prévot, die met overmacht naar de zege soleerde.

Al in de eerste van zes ronden creëerden de twee favorieten een gat op de andere vrouwen. Loana Lecomte kon nog even mee, maar de Française moest ook al snel lossen.

Lang duurde de tweestrijd echter niet. Pieterse moest al snel een handvol seconden toegeven op de wereldkampioene, waarna Ferrand-Prévot haar voorsprong almaar uitbouwde tot veertig seconden.

Pieterse komt iets dichterbij

In de vijfde ronde kwam de Nederlandse ineens weer wat dichterbij. Pieterse kwam tot een halve minuut achterstand, waarna de Française toch weer verder weg reed. Uiteindelijk won Ferrand-Prévot met vijftig seconden voorsprong. Pieterse en Ferrand-Prévot zijn de grote favorieten voor olympisch goud in Parijs.

Val di Sole was de vierde van acht wereldbekermanches. Aangezien Ferrand-Prévot en Pieterse allebei geen volledig seizoen draaien vanwege andere ambities, staan ze zesde en negende in het klassement. De Amerikaanse Haley Batten gaat aan de leiding.