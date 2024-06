Man (39) door politie in been geschoten in EK-fanzone Hamburg

De man die eerder vandaag in zijn been werd geschoten door de politie in Hamburg, is een 39-jarige Duitser. Dat meldt het Duitse persbureau DPA. De man was in de fanzone in een horecagelegenheid, waar ook Oranjefans voor de wedstrijd Nederland-Polen waren. Hij had een pikhouweelachtig voorwerp bij zich en een molotovcocktail die hij dreigde aan te steken.

Op een video op X zijn meerdere schoten te horen. Duitse media melden dat de man op een groep mensen probeerde af te gaan, waaronder ook voetbalsupporters, maar dat bevestigt de politie niet. Volgens meerdere Duitse media gaat het om een man met psychische problemen.

Het incident lijkt volgens de politie in Hamburg los te staan van de EK-feesten. Er zijn voor zover bekend geen Oranjesupporters betrokken bij het incident. Volgens de politie zijn er ook geen aanwijzingen voor een terroristisch motief.

Op deze beelden is het moment van de aanhouding te zien: