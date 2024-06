Incident in Hamburg niet ver van Oranje-fanzone, politie schiet man in been

In de buurt van de fanzone in Hamburg waar supporters van Oranje zich verzamelen is een incident geweest. De politie heeft daar iemand in zijn been geschoten.

De politie meldt dat er een man uit een horecagelegenheid kwam en dat die vervolgens politiemensen bedreigde. Hij had een pikhouweelachtig voorwerp bij zich en een molotovcocktail die hij dreigde aan te steken.

De politie heeft hem vervolgens in zijn been geschoten. Volgens de politie in Hamburg zijn er geen aanwijzingen voor terroristische motieven.

De politie meldt dat het incident los lijkt ter staan van de EK-feesten. Bij het incident zijn ook geen Oranje-supporters betrokken. Er waren ook geen fans in de buurt.

Het Nederlands Elftal speelt straks om 15.00 uur in Hamburg tegen Polen zijn eerste EK-wedstrijd.