Vollering buigt grote achterstand in mum van tijd om en wint in Zwitserland

Demi Vollering heeft de lastige klimtijdrit in de Ronde van Zwitserland voor vrouwen gewonnen. De renster leek zich stuk te bijten op de hard rijdende Elisa Longo Borghini, maar remonteerde knap en won met zeventien seconden voorsprong.

Het is de tweede overwinning van Vollering in twee dagen. Gisteren was ze al de sterkste in de eerste etappe, een bergrit die de rensters naar Villars-Sur-Ollon bracht. De klimtijdrit van vandaag eindigde daar ook. De tijdrit bracht de vrouwen in 15,7 kilometer van Aigle naar Villars-Sur-Ollon

Sterke Longo Borghini

Onderweg leek Vollering constant tekort te komen ten opzichte van Longo Borghini. De Italiaans kampioene was vier kilometer voor het einde, bij het laatste tussenpunt, nog 23 seconden sneller dan de klassementsleider.

Toen begon de Nederlandse met een indrukwekkende inhaalrace. Ze versnelde en maakte ineens veel tijd goed. Met een flinke grimas sprintte ze naar de streep, waar ze haar achterstand had omgebogen in een voorsprong van zeventien seconden. Ze had dus veertig seconden gewonnen in de laatste vier kilometer.

Ook bijzonder was de prestatie van de 30-jarige Femke de Vries. De Nederlandse tekende begin deze maand een contract bij Visma-Lease a bike en werd meteen tiende in deze tijdrit. Gisteren werd ze ook al knap veertiende.

Champagne

Vollering mag in ieder geval opnieuw de overwinning vieren met een glas champagne, maar de eindoverwinning is nog niet binnen. De Ronde van Zwitserland duurt namelijk nog tot en met dinsdag. Er volgen nog twee verraderlijke heuvelritten die allebei finishen in Champagne. De Zwitserse variant dan, niet de Franse wijnstreek.