Gijzeling in gevangenis Rusland beëindigd

Een gijzeling in een Russisch detentiecentrum is vanochtend met geweld beëindigd. Speciale eenheden bevrijdden twee bewakers en doodden een aantal gijzelnemers, melden de autoriteiten.

Het detentiecentrum staat in Rostov, in het zuidwesten van Rusland. Het lijkt erop dat er bij de bevrijdingsactie veel geweld is gebruikt. Persbureau Reuters meldt dat op Telegram video's van de actie staan waarop veel schoten van automatische wapens te horen zijn.

'Daders uitgeschakeld'

De landelijke organisatie voor het gevangeniswezen in Rusland zegt dat "de daders zijn uitgeschakeld". Lokale media melden dat in ieder geval een aantal gevangenen is gedood. De gegijzelde medewerkers zouden zijn bevrijd en ongedeerd zijn.

Russische media melden dat de groep gijzelnemers deels bestond uit voor terrorisme veroordeelde gevangenen. Ze zouden tralies uit de ramen in de cel hebben getrokken en twee cipiers in een ruimte voor beveiligers hebben gegijzeld. Ze zouden gewapend zijn geweest met onder meer een zakmes en een knuppel.

Russische staatsmedia zeggen dat een aantal van de gijzelnemers beschuldigd wordt van banden met Islamitische Staat.