Diskwalificatie voor winnende fotograaf die echte foto instuurt bij AI-wedstrijd

Bovenstaande foto, van een bol roze veren die op twee knobbelige poten staat, heeft hoge ogen gegooid bij een fotowedstrijd in de categorie AI. De foto kreeg de derde prijs van de jury en ging er vandoor met de publieksprijs. Maar het bijzondere is dat 'Flamingone' een 'gewone' foto is waar geen kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.

Fotograaf Miles Astray zegt dat hij met zijn inzending moedwillig de regels overtrad. Hij kwam op het idee nadat meerdere AI-gegenereerde beelden juist in de prijzen waren gevallen in conventionele fotografiewedstrijden.

"Ik realiseerde me dat ik het kon omdraaien zoals alleen een mens dat kan door een echte foto in te zenden voor een AI-wedstrijd. Natuurlijk koos ik bewust voor een foto die zo surrealistisch en ongelooflijk is, dat het gemakkelijk een AI-foto kon zijn", zegt Astray tegen The Guardian.

Kort nadat duidelijk was geworden dat het een 'gewone' foto was, moest de fotograaf zijn twee prijzen weer inleveren en werden twee andere winnaars aangewezen. De organisatie van de fotowedstrijd noemt de boodschap die Astray wilde overbrengen "krachtig", maar zijn inzending niettemin oneerlijk.

"Elke categorie heeft verschillende criteria waaraan de afbeeldingen van deelnemers moeten voldoen. Zijn inzending voldeed niet aan de eisen voor de categorie AI-gegenereerde afbeeldingen. We begrijpen dat dit het punt was dat hij wilde maken, maar dat mag niet ten koste gaan van andere artiesten die meededen in de AI-categorie."

Mes snijdt aan twee kanten

Een jaar geleden baarde de Duitse kunstenaar Boris Eldagsen opzien nadat hij de Sony World Photography Award won met een door AI gegenereerde afbeelding. Eldagsen verdedigde zijn beslissing om het beeld in de categorie 'creatief open' te plaatsen, met het argument dat het een complex werk was om te maken.

De jury van die wedstrijd zei destijds te hebben begrepen dat de foto met behulp van AI was gemaakt. Toen bleek dat het een volledig kunstmatige creatie was, werd de inzending alsnog gediskwalificeerd.

"Als het aantal beeldmanipulaties blijft toenemen, wordt het moeilijk om bij te houden wat echt is en wat niet", zei Miles Astray in The Guardian. "Ik veroordeel technologie niet, want ik zou het leven dat ik nu leef niet kunnen leiden zonder. Maar ik denk dat het mes aan twee kanten snijdt: technologie kan zowel goed als kwaad doen."