Willy Dullens, de Cruijff van Limburg, op 79-jarige leeftijd overleden

De Limburger kampte daarna met depressies. Dullens bleef later namens Fortuna Sittard als scout en ambassadeur in het voetbal betrokken.

In augustus 1969 werd er in het Olympisch Stadion in Amsterdam een benefietwedstrijd voor Dullens gespeeld tussen Ajax en Alemannia Aachen. Het duel leverde 150.000 gulden op.