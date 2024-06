Het Poolse voetbal zoekt naar eigen identiteit: 'Rolmodellen moeten kennis doorgeven'

Maar in de praktijk kwam het niet tot echte vastigheden. Ook de laatste jaren was het onrustig rond het elftal. De EK-kwalificatie was een drama. Met de Portugese bondscoach Fernando Santos was geen enkele klik. Polen eindigde in de poule onder Tsjechië en Albanië. Via een sluiproute plaatste de ploeg zich onder de huidige trainer Michal Probierz alsnog.

"Deze coach heeft een duidelijke visie en we weten wat we moeten doen", zegt Bochniewicz. "Maar ik heb in een paar jaar bij Polen meer coaches gehad dan hier bij Heerenveen. Dus over het algemeen is het zo hectisch, dan kun je nog niet echt naar een filosofie toewerken."

Hoop

Het is dus een proces van de lange adem. Maar wel eentje waar Bochniewicz veel vertrouwen in heeft. "In Nederland denken mensen soms dat we in Polen nog met paard en wagen reizen, maar dat is natuurlijk niet zo. Het leven in Polen is goed, er is geld en we kunnen zaken nu aanpakken."