Feyenoord wint op de valreep in Emmen, maar verliest Berghuis

Naoufal Bannis kopt de 3-2 binnen - ANP

Door een treffer van jongeling Naoufal Bannis in blessuretijd is Feyenoord in en tegen Emmen ontsnapt aan puntenverlies. De Rotterdammers zegevierden met 3-2. Daarentegen was het uitvallen van Steven Berghuis, na een charge van Nick Bakker, een nieuwe domper. De aanvoerder verliet na een half uur strompelend het veld met een bovenbeenblessure en is een vraagteken voor het Europese duel met CSKA Moskou van donderdag. "Ik geloof niet dat het heel ernstig is", liet trainer Dick Advocaat direct na afloop weten.

Steven Berghuis blaast de aftocht - Pro Shots

Advocaat hoopt donderdag in ieder geval een beroep te kunnen doen op Justin Bijlow. De doelman kampt met knieklachten, die hij overhield aan de wedstrijd tegen Wolfsberger AC (1-4). Nick Marsman, zijn vervanger tegen FC Emmen, viel in de openingsfase in negatieve zin op door wild in te komen op Michael de Leeuw. De toegekende strafschop werd benut door Anco Jansen. Feyenoord kreeg zo alweer zijn vierde penalty tegen in twee ontmoetingen. Rode kaart De eerste helft verveelde geen moment. Glenn Bijl en Jansen waren dicht bij de 2-0. Aanvoerder Jansen moest vervolgens met rood inrukken na een onbesuisde actie jegens Mark Diemers. Feyenoord kwam met een man meer snel op gelijke hoogte. Scheidsrechter Björn Kuipers wees naar de stip, nadat Miguel Araujo in het strafschopgebied Naoufal Bannis, vervanger van Berghuis, onderuit had getrokken. Diemers schoot vervolgens de 1-1 tegen de touwen. Beide ploegen scoorden nog een keer voor rust. De Leeuw verraste Marsman van ver met een schitterende knal en Toornstra schoot de bal diagonaal achter de in de eredivisie debuterende Duitse doelman Felix Wiedwald.

Anco Jansen krijgt de rode kaart - Pro Shots