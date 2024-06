Superster Bellingham was als 16-jarige al volksheld in Birmingham: 'Maakte ons kapot'

"Ik nam een onbekend pad voor Engelse spelers. De kansen die ik ergens anders in Europa kreeg, had ik misschien niet in het Engelse voetbal gekregen. In het buitenland voetballen is zeker een goed idee voor een hoop jonge Engelse spelers."

'No-brainer'

Wat zou de Engelse voetbalfan hem graag wekelijks in de prestigieuze Premier League zien. Maar toen Real Madrid zich meldde in 2023, was de keuze volgens Bellingham een "no-brainer".

Na een wonderseizoen, met winst van de Champions League, de Spaanse landstitel, 23 doelpunten en 13 assists in 42 wedstrijden, de verkiezing tot speler van het jaar in La Liga en de uitverkiezing tot Golden Boy, heeft Bellingham ook de harten van de Madrid-fans veroverd.