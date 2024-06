Wekdienst 16/6: Eerste EK-duel voor Oranje • Tweede dag vredestop Oekraïne

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het is de tweede en laatste dag van de vredestop voor Oekraïne, waar president Zelensky steun probeert te krijgen voor zijn visie over het einde van de oorlog. Gastheer Zwitserland hoopt met de deelnemende delegaties tot een consensus te kunnen komen voor een slotverklaring.

Moslims vieren het Offerfeest (Eid al-Adha). Na bezoek aan de moskee voor gebed, gaan ze naar het slachthuis om een rund, geit of schaap te laten slachten. Moslims hier volgen over het algemeen de Saudische kalender bij de viering. In Marokko wordt het feest pas maandag gevierd.

Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het EK in Duitsland. De wedstrijd tegen Polen begint om 15.00 uur en is te volgen in een livestream op NOS.nl, de app, NPO 1 en NPO Radio 1. Ook heeft NOS Sport een liveblog over deze en andere duels.

In Rosmalen worden op het Libéma Open de tennisfinales gespeeld. Sebastian Korda speelt tegen Alex de Minaur. De vrouwenfinale gaat tussen Bianca Andreescu en de winnares van de nog te spelen partij tussen Aleksandrova-Samsonova. Te volgen via een livestream op NOS.nl en in de app.

Wat heb je gemist?

De twee Zweden die gisteren vrijkwamen in een gevangenenruil met Iran zijn weer thuis. Volgens een woordvoerder van de Zweedse premier hebben de twee, de Zweedse EU-diplomaat Johan Floderus en de Zweed Saeed Azizi, "de hel op aarde" meegemaakt.

De Zweden werden geruild met de Iraniër Hamid Nouri. Hij zat in Zweden een levenslange gevangenisstraf uit voor zijn betrokkenheid bij de executies van honderden oppositieleden van het Iraanse regime in de jaren tachtig.

Floderus werd in 2022 opgepakt op verdenking van spionage voor en samenzwering met Israël, evenals "het verspreiden van verderf op aarde". Die laatste aanklacht had hem de doodstraf kunnen opleveren. Hij was in Iran als toerist. Azizi zat sinds november 2023 vast.

Iran pakte de twee waarschijnlijk op om hen te gebruiken als ruilmiddel tijdens onderhandelingen over het vrijlaten van Nouri.

Ander nieuws uit de nacht:

In de buurt van Detroit zijn zeker negen mensen gewond geraakt bij een schietpartij in een park. Onder de slachtoffers zijn zeker twee kinderen. Volgens de politie verkeert een kind van acht dat in het hoofd werd geraakt in kritieke toestand.

De Nederlandse volleybalsters hebben zich definitief geplaatst voor de Olympische Spelen van Parijs. Vrijdag was het na de overwinning op Canada al zo goed als zeker, maar om het olympische ticket helemaal veilig te stellen moest Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Zuid-Korea een set winnen en dat lukte ruimschoots: 3-0.

Journalist Jeroen van Bergeijk is de winnaar van de Brusseprijs, de prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar. Hij schreef het boek Undercover aan het werk. Daarin verhaalt hij over de schaduwkant van de de Nederlandse arbeidsmarkt. De afgelopen jaren werkte hij undercover bij Wehkamp, Bol.com, Uber en aanmeldcentrum Ter Apel.

NSC-leider Omtzigt vindt dat het woord 'omvolking' op geen enkele manier past binnen het hoofdlijnenakkoord. In Nieuwsuur zegt hij dat hij ervan uitgaat dat de beoogd minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber deze term niet meer zal gebruiken als zij toetreedt tot het nieuwe kabinet. Faber noemde in 2015 de islam een "verwerpelijke ideologie" en in 2020 gebruikte ze het woord "omvolking".

En dan nog even dit:

Straks speelt Oranje zijn eerste wedstrijd van dit EK in het Volkspark Stadion in Hamburg. Dat is een historische plek voor Oranje, want in 1988 werd er de halve finale gewonnen van West-Duitsland. Deze broers waren er toen bij en vandaag weer: