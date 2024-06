Cultuuromslag moet Oranje EK-succes brengen: van gezelligheid naar waarheid

Het dollen is voorbij. Het voorbereiden is voorbij. Het afwachten is voorbij. Het Nederlands elftal begint vanmiddag om 15.00 uur aan het EK. Met een groep die hongerig is en zegt lessen te hebben getrokken uit het verleden.

"Je hebt kritische noten nodig", is zo'n les, vertelde aanvoerder Virgil van Dijk zaterdag, met twaalf cameraploegen tegenover zich, tijdens de internationale persconferentie vanuit het Volksparkstadion in Hamburg.

Het EK gaat voor Oranje beginnen en dat merk je aan alles eromheen. In de volle perszaal heette een UEFA-medewerkster iedereen netjes welkom en vertelde dat er een vertaling beschikbaar was in het Pools, Engels, Nederlands en Duits.